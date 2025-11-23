Секрет ароматного чечевичного супа: достаточно пары ингредиентов

Чечевичный суп — одно из самых удобных блюд для легкого обеда: он насыщает, согревает и готовится быстро. Для рецепта используют 200 г красной чечевицы, одну крупную морковь, два стебля сельдерея, одну среднюю луковицу, 1,5 л воды или овощного бульона, 1–2 ст. л. оливкового масла, соль и черный перец по вкусу.

Сначала измельчают лук, морковь и сельдерей, затем обжаривают овощи на оливковом масле до мягкости — так суп получает насыщенный аромат. После этого добавляют промытую чечевицу, вливают горячий бульон или воду и варят около 20 минут, пока чечевица полностью не разварится. Консистенцию регулируют по желанию: суп может быть густым или более жидким. В конце добавляют соль и перец. При желании можно ввести щепотку куркумы или паприки для теплого вкуса.

Готовый чечевичный суп с морковью и сельдереем подают горячим. Он отлично насыщает, остается легким для пищеварения и подходит для постных или диетических меню. Это блюдо идеально вписывается в холодный сезон, когда хочется простоты, тепла и пользы в одной тарелке.

