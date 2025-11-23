Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 18:26

Секрет ароматного чечевичного супа: достаточно пары ингредиентов

Секрет ароматного чечевичного супа: достаточно пары ингредиентов Секрет ароматного чечевичного супа: достаточно пары ингредиентов Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Чечевичный суп — одно из самых удобных блюд для легкого обеда: он насыщает, согревает и готовится быстро. Для рецепта используют 200 г красной чечевицы, одну крупную морковь, два стебля сельдерея, одну среднюю луковицу, 1,5 л воды или овощного бульона, 1–2 ст. л. оливкового масла, соль и черный перец по вкусу.

Сначала измельчают лук, морковь и сельдерей, затем обжаривают овощи на оливковом масле до мягкости — так суп получает насыщенный аромат. После этого добавляют промытую чечевицу, вливают горячий бульон или воду и варят около 20 минут, пока чечевица полностью не разварится. Консистенцию регулируют по желанию: суп может быть густым или более жидким. В конце добавляют соль и перец. При желании можно ввести щепотку куркумы или паприки для теплого вкуса.

Готовый чечевичный суп с морковью и сельдереем подают горячим. Он отлично насыщает, остается легким для пищеварения и подходит для постных или диетических меню. Это блюдо идеально вписывается в холодный сезон, когда хочется простоты, тепла и пользы в одной тарелке.

Ранее мы поделились рецептом пельменей из 90-х.

Читайте также
Необычный салат для здорового ужина: мой секрет хрустящей чечевицы, который оценила вся семья
Общество
Необычный салат для здорового ужина: мой секрет хрустящей чечевицы, который оценила вся семья
И в пост, и на каждый день: идеальные котлеты без мяса, но с чечевицей
Семья и жизнь
И в пост, и на каждый день: идеальные котлеты без мяса, но с чечевицей
Вкусный и легкий супчик на каждый день. Скарцели по-белорусски: мои просят его на обед и на ужин
Общество
Вкусный и легкий супчик на каждый день. Скарцели по-белорусски: мои просят его на обед и на ужин
Готовлю лазанья-суп — все вкусы итальянского бешамеля и мясного рагу в формате уютного супа за 30 минут
Общество
Готовлю лазанья-суп — все вкусы итальянского бешамеля и мясного рагу в формате уютного супа за 30 минут
Если думаете, что морковный пирог — это скучно, попробуйте этот рецепт с «облачным» кремом
Общество
Если думаете, что морковный пирог — это скучно, попробуйте этот рецепт с «облачным» кремом
чечевица
супы
морковь
сельдерей
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Их выбор»: Пельш о смерти Наговициной на пике Победы
Украинские дроны впервые атаковали один российский регион
Канцлер Германии раскритиковал власти США за одно решение
Трамп сделал важное заявление по поводу поставок оружия Украине
Практичный нож для охоты: как выбрать надежного помощника в лесу и на воде
Пожилая учительница избежала наказания за совращение учеников
«Мы проигрываем»: Мендель о плане США по Украине
Трамп предрек Украине тяжелую зиму
Восьмилетний хоккеист сломал позвоночник во время матча
В Минфин США поступило предложение о покупке активов ЛУКОЙЛа
Ненасытные кавказские майнеры украли электричество на миллиарды рублей
Хинштейн раскрыл печальные последствия подлой атаки ВСУ
Юрист ответил, как не потерять деньги при покупке авто на вторичном рынке
Долги, заочный арест, побег из России, СВО: как живет Александр Васильев
Умер старейший сотрудник театра «Геликон-опера»
Макароны-гнезда с фаршем в духовке: вкуснее котлет и проще пасты
Эксперты раскрыли причины отказа в кредите даже с хорошей историей
Мобильный интернет ограничили из-за мер безопасности
Секрет ароматного чечевичного супа: достаточно пары ингредиентов
Трамп пожаловался на неблагодарность Зеленского
Дальше
Самое популярное
Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год
Общество

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Рулетики из пекинской капусты: вкуснятина на праздничный стол — готовим с ветчиной и сыром
Общество

Рулетики из пекинской капусты: вкуснятина на праздничный стол — готовим с ветчиной и сыром

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.