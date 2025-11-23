Умер старейший сотрудник театра «Геликон-опера»

Скрипач оркестра театра «Геликон-опера» Николай Гавриилович Жеренков ушел из жизни 22 ноября, сообщили в Telegram-канале театра. Ему было 72 года.

Жеренков стоял у истоков создания труппы и многие годы был ведущим скрипачом. Он бережно хранил традиции оркестра, служил образцом профессионализма и наставником для многих поколений музыкантов.

Его трудолюбие, преданность театру и искренняя любовь к музыке были примером для всех нас, — говорится в сообщении.

