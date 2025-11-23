Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 18:29

Умер старейший сотрудник театра «Геликон-опера»

На 73-м году жизни скончался скрипач «Геликон-оперы» Николай Жеренков

Скрипач оркестра театра «Геликон-опера» Николай Гавриилович Жеренков ушел из жизни 22 ноября, сообщили в Telegram-канале театра. Ему было 72 года.

Жеренков стоял у истоков создания труппы и многие годы был ведущим скрипачом. Он бережно хранил традиции оркестра, служил образцом профессионализма и наставником для многих поколений музыкантов.

Его трудолюбие, преданность театру и искренняя любовь к музыке были примером для всех нас, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Михаил Гробман, художник, поэт и представитель Второго русского авангарда, скончался в возрасте 86 лет. О причинах смерти не сообщается. Гробман родился в 1939 году в Москве. Первая персональная выставка прошла в 1959 году в Ленинграде. За карьеру создал более 2000 живописных и графических работ, 700 стихотворений и много теоретических статей.

До этого канадский актер Спенсер Лофранко ушел из жизни в возрасте 33 лет. Известность ему принесла роль в фильме «Несломленный» режиссера Анджелины Джоли. Причина смерти актера не уточняется, по факту гибели проводится расследование.

