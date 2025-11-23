Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 18:16

Мобилизованный одессит смог сбежать от ТЦК даже после наезда автомобиля

Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В Одессе мобилизованный украинец смог сбежать из микроавтобуса ТЦК (аналог военкоматов на Украине) и попал на видео. Ролик публикует издание «Страна.ua». Во время побега мужчина попал под колеса внедорожника, но все равно смог скрыться.

На кадрах видно, как у припаркованного на обочине микроавтобуса открывается дверь, а после оттуда выбегает мужчина. Перебегая дорогу, он ударился о проезжавший мимо автомобиль и упал на проезжую часть. Однако украинец не сдался, встал на ноги и смог сбежать.

Ранее пленный украинский солдат Николай Тимченко рассказал, что сотрудники центров комплектования во время распределения избивают новобранцев. В своем видеоинтервью он утверждает, что избиения продолжаются и на полигоне. По его словам, около 50 человек с ограниченной годностью были принудительно отправлены на фронт, при этом у них изъяли документы.

До этого немецкие СМИ сообщали о достижении рекордного уровня дезертирства в Вооруженных силах Украины. Журналист отреагировал на официальную статистику Генпрокуратуры страны, охарактеризовав эти показатели как весьма значительные.

Украина
Одесса
ТЦК
побеги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Их выбор»: Пельш о смерти Наговициной на пике Победы
Украинские дроны впервые атаковали один российский регион
Канцлер Германии раскритиковал власти США за одно решение
Трамп сделал важное заявление по поводу поставок оружия Украине
Практичный нож для охоты: как выбрать надежного помощника в лесу и на воде
Пожилая учительница избежала наказания за совращение учеников
«Мы проигрываем»: Мендель о плане США по Украине
Трамп предрек Украине тяжелую зиму
Восьмилетний хоккеист сломал позвоночник во время матча
В Минфин США поступило предложение о покупке активов ЛУКОЙЛа
Ненасытные кавказские майнеры украли электричество на миллиарды рублей
Хинштейн раскрыл печальные последствия подлой атаки ВСУ
Юрист ответил, как не потерять деньги при покупке авто на вторичном рынке
Долги, заочный арест, побег из России, СВО: как живет Александр Васильев
Умер старейший сотрудник театра «Геликон-опера»
Макароны-гнезда с фаршем в духовке: вкуснее котлет и проще пасты
Эксперты раскрыли причины отказа в кредите даже с хорошей историей
Мобильный интернет ограничили из-за мер безопасности
Секрет ароматного чечевичного супа: достаточно пары ингредиентов
Трамп пожаловался на неблагодарность Зеленского
Дальше
Самое популярное
Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год
Общество

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Рулетики из пекинской капусты: вкуснятина на праздничный стол — готовим с ветчиной и сыром
Общество

Рулетики из пекинской капусты: вкуснятина на праздничный стол — готовим с ветчиной и сыром

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.