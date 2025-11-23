В Одессе мобилизованный украинец смог сбежать из микроавтобуса ТЦК (аналог военкоматов на Украине) и попал на видео. Ролик публикует издание «Страна.ua». Во время побега мужчина попал под колеса внедорожника, но все равно смог скрыться.

На кадрах видно, как у припаркованного на обочине микроавтобуса открывается дверь, а после оттуда выбегает мужчина. Перебегая дорогу, он ударился о проезжавший мимо автомобиль и упал на проезжую часть. Однако украинец не сдался, встал на ноги и смог сбежать.

Ранее пленный украинский солдат Николай Тимченко рассказал, что сотрудники центров комплектования во время распределения избивают новобранцев. В своем видеоинтервью он утверждает, что избиения продолжаются и на полигоне. По его словам, около 50 человек с ограниченной годностью были принудительно отправлены на фронт, при этом у них изъяли документы.

До этого немецкие СМИ сообщали о достижении рекордного уровня дезертирства в Вооруженных силах Украины. Журналист отреагировал на официальную статистику Генпрокуратуры страны, охарактеризовав эти показатели как весьма значительные.