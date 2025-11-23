Макароны-гнезда с фаршем в духовке: вкуснее котлет и проще пасты

Макароны-гнезда идеально подходят для запекания: они держат форму, равномерно пропекаются и впитывают аромат начинки. Чтобы получить насыщенное и сытное блюдо, используют около 300 г говяжьего или свиного фарша, 12–14 гнезд из макарон, одну крупную луковицу, зубчик чеснока, 200 мл сливок или смеси сливок с бульоном, 2 ст. л. томатной пасты, соль, перец и немного паприки.

Для начинки фарш соединяют с мелко рубленным луком и чесноком, добавляют соль и специи, после чего аккуратно раскладывают фарш в середину каждого гнезда. Гнезда выкладывают в форму для запекания, стараясь, чтобы они стояли плотно. Томатную пасту разводят со сливками или бульоном до однородной консистенции и заливают ею макароны так, чтобы жидкость доходила до середины гнезд. Форма накрывается фольгой и отправляется в духовку на 30–35 минут при 180 градусах.

За пять минут до готовности фольгу снимают, а сверху можно посыпать тертым сыром для румяной корочки. Макароны-гнезда с фаршем в духовке получаются мягкими, но не разваливающимися, а фарш — сочным и насыщенным. Такое блюдо удобно подавать порционно, и оно отлично подходит как для семейного ужина, так и для быстрой сервировки стола.

