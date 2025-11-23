Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 18:29

Макароны-гнезда с фаршем в духовке: вкуснее котлет и проще пасты

Макароны-гнезда с фаршем в духовке: вкуснее котлет и проще пасты Макароны-гнезда с фаршем в духовке: вкуснее котлет и проще пасты Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Макароны-гнезда идеально подходят для запекания: они держат форму, равномерно пропекаются и впитывают аромат начинки. Чтобы получить насыщенное и сытное блюдо, используют около 300 г говяжьего или свиного фарша, 12–14 гнезд из макарон, одну крупную луковицу, зубчик чеснока, 200 мл сливок или смеси сливок с бульоном, 2 ст. л. томатной пасты, соль, перец и немного паприки.

Для начинки фарш соединяют с мелко рубленным луком и чесноком, добавляют соль и специи, после чего аккуратно раскладывают фарш в середину каждого гнезда. Гнезда выкладывают в форму для запекания, стараясь, чтобы они стояли плотно. Томатную пасту разводят со сливками или бульоном до однородной консистенции и заливают ею макароны так, чтобы жидкость доходила до середины гнезд. Форма накрывается фольгой и отправляется в духовку на 30–35 минут при 180 градусах.

За пять минут до готовности фольгу снимают, а сверху можно посыпать тертым сыром для румяной корочки. Макароны-гнезда с фаршем в духовке получаются мягкими, но не разваливающимися, а фарш — сочным и насыщенным. Такое блюдо удобно подавать порционно, и оно отлично подходит как для семейного ужина, так и для быстрой сервировки стола.

Ранее мы рассказали, как приготовить болгарский гювеч.

Читайте также
Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество
Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Смешиваю сухие макароны с курицей и запекаю ужин со сметанной корочкой: элементарный рецепт
Общество
Смешиваю сухие макароны с курицей и запекаю ужин со сметанной корочкой: элементарный рецепт
Невозможная вкуснота вместо надоевших котлет: быстрый рулет из курицы с сырно-яичной начинкой
Общество
Невозможная вкуснота вместо надоевших котлет: быстрый рулет из курицы с сырно-яичной начинкой
Чебуреки в рисовой бумаге: так просто, что можно готовить хоть каждый день
Общество
Чебуреки в рисовой бумаге: так просто, что можно готовить хоть каждый день
Раскрыты провоцирующие рак продукты
Общество
Раскрыты провоцирующие рак продукты
макароны
фарш
мясо
ужин
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Их выбор»: Пельш о смерти Наговициной на пике Победы
Украинские дроны впервые атаковали один российский регион
Канцлер Германии раскритиковал власти США за одно решение
Трамп сделал важное заявление по поводу поставок оружия Украине
Практичный нож для охоты: как выбрать надежного помощника в лесу и на воде
Пожилая учительница избежала наказания за совращение учеников
«Мы проигрываем»: Мендель о плане США по Украине
Трамп предрек Украине тяжелую зиму
Восьмилетний хоккеист сломал позвоночник во время матча
В Минфин США поступило предложение о покупке активов ЛУКОЙЛа
Ненасытные кавказские майнеры украли электричество на миллиарды рублей
Хинштейн раскрыл печальные последствия подлой атаки ВСУ
Юрист ответил, как не потерять деньги при покупке авто на вторичном рынке
Долги, заочный арест, побег из России, СВО: как живет Александр Васильев
Умер старейший сотрудник театра «Геликон-опера»
Макароны-гнезда с фаршем в духовке: вкуснее котлет и проще пасты
Эксперты раскрыли причины отказа в кредите даже с хорошей историей
Мобильный интернет ограничили из-за мер безопасности
Секрет ароматного чечевичного супа: достаточно пары ингредиентов
Трамп пожаловался на неблагодарность Зеленского
Дальше
Самое популярное
Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год
Общество

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Рулетики из пекинской капусты: вкуснятина на праздничный стол — готовим с ветчиной и сыром
Общество

Рулетики из пекинской капусты: вкуснятина на праздничный стол — готовим с ветчиной и сыром

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.