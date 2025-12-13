Легко превращаю фарш в праздничное горячее блюдо: эффектно, вкусно и бюджетно

Легко превращаю фарш в праздничное горячее блюдо! С этим рецептом получаются сочные мясные биточки с ароматной, нежной овощной шапочкой с грибами, покрытой румяной сырной корочкой. Эффектно, вкусно и бюджетно!

Вам понадобится: 500 г мясного фарша, 1 луковица, 1 морковь, 200 г шампиньонов, 2 зубчика чеснока, 100 г майонеза, 150 г твердого сыра, соль, перец, специи для мяса. Фарш смешайте со специями и измельченным чесноком, сформируйте круглые, приплюснутые биточки и выложите на противень. Для верха мелко нарежьте лук и грибы, натрите морковь. Обжарьте их до мягкости, остудите и смешайте с майонезом. На каждый биточек выложите горку этой массы. Запекайте 20 минут при 180°C, затем достаньте, посыпьте тертым сыром и верните в духовку еще на 5–7 минут до расплавления сыра.

Это сытное и эффектное блюдо идеально подойдет для новогоднего ужина или любого семейного торжества!

