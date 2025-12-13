Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 13:31

Легко превращаю фарш в праздничное горячее блюдо: эффектно, вкусно и бюджетно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Легко превращаю фарш в праздничное горячее блюдо! С этим рецептом получаются сочные мясные биточки с ароматной, нежной овощной шапочкой с грибами, покрытой румяной сырной корочкой. Эффектно, вкусно и бюджетно!

Вам понадобится: 500 г мясного фарша, 1 луковица, 1 морковь, 200 г шампиньонов, 2 зубчика чеснока, 100 г майонеза, 150 г твердого сыра, соль, перец, специи для мяса. Фарш смешайте со специями и измельченным чесноком, сформируйте круглые, приплюснутые биточки и выложите на противень. Для верха мелко нарежьте лук и грибы, натрите морковь. Обжарьте их до мягкости, остудите и смешайте с майонезом. На каждый биточек выложите горку этой массы. Запекайте 20 минут при 180°C, затем достаньте, посыпьте тертым сыром и верните в духовку еще на 5–7 минут до расплавления сыра.

Это сытное и эффектное блюдо идеально подойдет для новогоднего ужина или любого семейного торжества!

Ранее стало известно, как приготовить конвертики из курицы в беконе: горячее, которое можно заготовить заранее, а перед Новым годом запечь.

Проверено редакцией
Читайте также
Круче хот-догов и бургеров: чесночные булочки с говядиной и сыром — готовятся просто и из самых простых продуктов
Общество
Круче хот-догов и бургеров: чесночные булочки с говядиной и сыром — готовятся просто и из самых простых продуктов
Котлеты теперь не жарю: семья подсела на такие фрикадельки в грибном соусе — просто, но все просят добавки
Общество
Котлеты теперь не жарю: семья подсела на такие фрикадельки в грибном соусе — просто, но все просят добавки
Скумбрия еще не была такой вкусной: мой секрет в этой простой добавке — 10 минут подготовки, и на столе сочная рыбка
Общество
Скумбрия еще не была такой вкусной: мой секрет в этой простой добавке — 10 минут подготовки, и на столе сочная рыбка
Тарталетки с икрой — прошлый век. Собираю рулет из лаваша со шпротами, картофелем и укропом. Изысканно, сытно и в разы дешевле
Общество
Тарталетки с икрой — прошлый век. Собираю рулет из лаваша со шпротами, картофелем и укропом. Изысканно, сытно и в разы дешевле
Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат
Общество
Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат
фарш
рецепты
горячее
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Харьков 13 декабря: замерзшие трупы, что в Купянске
Стали известны детали ЧП в екатеринбургской Музкомедии
Лидер «Оренбургских киллеров» попался в руки закона
Погода в Москве в воскресенье, 14 декабря: ждать ли морозов и снегопадов
Россиянка рассказала о трудностях жизни с мужем-турком
ЮАР обратилась с призывом к странам G20
Роналду станет частью популярной кинофраншизы
Два поезда не поделили пути в российском регионе
Лукашенко приравнял агрессию против союзника к нападению на Белоруссию
Умные игрушки для собак и кошек: обзор гаджетов для счастья питомца
Член ОП ответил, почему ВСУ отправили тысячи бывших заключенных в Купянск
Экс-сенатора объявили в розыск
Третье транспортное кольцо Москвы парализовало из-за аварии
Россиянин стал фигурантом дела о контрабанде животных на 6 млн рублей
Грузовик влетел в трубопровод и оставил без газа 100 домов
«Позорные действия»: в ГД ответили на удар ВСУ по Саратову
Два десятка машин размотало на трассе из-за мощного снегопада
Уход Месси обернулся беспорядками на стадионе в Калькутте
«Роснано» подала иск к Чубайсу почти на 12 млрд рублей
«Мир не за горами»: Эрдоган рассказал о планах после встречи с Путиным
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.