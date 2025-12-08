Томатная паста, сливки и сыр — всего 3 ингредиента и ваши макароны, как в ресторане. Простой рецепт, главное знать эту технологию

Томатная паста, сливки и сыр — всего 3 ингредиента и ваши макароны, как в ресторане. Простой рецепт готовится в мгновенье — выручит всегда. Эта паста точно приживется в вашей кулинарной книге. Готовится она на раз-два! А съедается — ещё быстрее!

Нам понадобится: ваши любимые макароны, соус от томатный с базиликом (или обычная томатная паста), сушёный орегано, сушёный базилик (если используете томатную пасту), чеснок, твёрдый сыр (например, пармезан), сливки 20%, половник воды из-под макарон, соль, перец

Как готовить: на растительном масле слегка обжарьте измельчённый чеснок. Добавьте соус Barilla (или томатную пасту) и прогрейте 2 минуты. Приправьте орегано, базиликом, солью и перцем. Влейте половник крахмалистой воды от макарон, перемешайте. Добавьте сливки и дайте соусу слегка загустеть на среднем огне. Как только сливки загустеют, добавьте натёртый сыр и перемешайте до его растворения. Положите в соус отваренные макароны и тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся соусом.

