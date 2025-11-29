День матери
Обед сам готовится в духовке: смешиваю сырые макароны с 3 ингредиентами и отдыхаю — вкусно, просто, полезно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Обед сам готовится в духовке: смешиваю сырые макароны с тремя ингредиентами и отдыхаю — вкусно, просто, полезно. Этот рецепт стал помощником, когда совсем нет времени стоять у плиты, а вкусно поесть хочется! Просто складываешь все в контейнер — и через полчаса получаешь ароматный полноценный обед. Проверено — работает идеально!

Берем: макароны — 50 г, куриное филе — 110 г, соцветия брокколи, помидоры черри — 2–3 шт., йогурт греческий — 20 г, сыр твердый — для посыпки, соль, воду — 100 мл.

Куриное филе нарезаю небольшими кусочками, брокколи разбираю на соцветия, черри режу половинками. В жаропрочный контейнер выкладываю макароны, затем курицу, овощи, добавляю йогурт, соль и заливаю водой.

Сверху щедро посыпаю тертым сыром — он создаст румяную корочку и свяжет все ингредиенты. Накрываю крышкой и отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 30 минут.

Секрет: не стоит мешать содержимое во время готовки — пар сделает свое дело, и макароны идеально пропитаются бульоном от курицы и овощей. Подавайте сразу в том же контейнере — минимум посуды для мытья! Это блюдо стало моим лучшим помощником в рабочие дни.

Ранее мы готовили фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе.

