23 ноября 2025 в 18:14

Эндокринолог раскрыла способы увеличения продолжительности жизни

Врач Торосянц: увеличить продолжительность жизни можно чекапами и спортом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Регулярные медицинские осмотры, физическая активность и коррекция рациона питания могут способствовать увеличению продолжительности жизни, рассказала эндокринолог, специалист по антивозрастной медицине Анна Торосянц. По ее словам, для того чтобы стать долгожителем, важно уделять внимание своему образу жизни, питанию и внимательно прислушиваться к сигналам, которые подает организм, передает Lenta.ru.

Эксперт настоятельно рекомендовала регулярно делать чекапы организма и избегать самолечения для поддержания здоровья. Она подчеркнула, что избыточный вес и неправильное питание могут стать причиной различных заболеваний. Врач также акцентировала внимание на необходимости соблюдения режима потребления жидкости, выбора подходящей диеты и корректировки образа жизни.

Торосянц отметила, что регулярные физические упражнения, даже простые прогулки на свежем воздухе, а также соблюдение баланса между работой и отдыхом играют важную роль. Эти несложные советы, по ее словам, способствуют улучшению качества и продолжительности жизни.

Ранее директор Института биологии старения Алексей Москалев заявил, что наследственность увеличивает шансы на долгую жизнь на десятки процентов. У детей долгожителей вероятность прожить дольше обычного составляет 40%, тогда как у других людей она ниже. Врач отметил, что долгожители обладают высокой стрессоустойчивостью, что помогает им сохранять здоровье.

