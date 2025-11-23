Трамп пожаловался на неблагодарность Зеленского Трамп: Украина не выразила никакой благодарности США за всю оказанную ей помощь

США продолжают продавать оружие странам НАТО для его дальнейшего распространения на Украине, несмотря на то, что украинское руководство не выразило «никакой благодарности» за все усилия, заявил американский президент Дональд Трамп. В своей публикации в Truth Social он также обратил внимание, что европейские страны продолжают закупать нефть у России.

Украинское руководство не выразило никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает закупать нефть у России, США же продолжают продавать НАТО оружие на огромные суммы для дальнейшего распространения на Украине, — написал он.

Трамп снова обвинил 46-го президента США Джо Байдена в развязывании конфликта, заявив, что при «честных» выборах 2020 года конфликта между Россией и Украиной не случилось бы. Заявление президента прозвучало после того, как американская делегация передала в Киев новый мирный план из 28 пунктов, одобренный самим Трампом. По информации СМИ, Вашингтон потребовал от Киева подписать этот план до 27 ноября, пригрозив в противном случае прекратить поставки вооружений.

Ранее в Bild предположили, что Трамп ожидает получить положительный ответ от Украины по мирному плану к 27 ноября не просто так, передает Bild. В США этот день является значимым национальным праздником — Днем благодарения. Издание отмечает, что для американского лидера успехи в урегулировании украинского конфликта в День благодарения будут иметь особое значение.