США продолжают продавать оружие странам НАТО для его дальнейшего распространения на Украине, несмотря на то, что украинское руководство не выразило «никакой благодарности» за все усилия, заявил американский президент Дональд Трамп. В своей публикации в Truth Social он также обратил внимание, что европейские страны продолжают закупать нефть у России.
Украинское руководство не выразило никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает закупать нефть у России, США же продолжают продавать НАТО оружие на огромные суммы для дальнейшего распространения на Украине, — написал он.
Трамп снова обвинил 46-го президента США Джо Байдена в развязывании конфликта, заявив, что при «честных» выборах 2020 года конфликта между Россией и Украиной не случилось бы. Заявление президента прозвучало после того, как американская делегация передала в Киев новый мирный план из 28 пунктов, одобренный самим Трампом. По информации СМИ, Вашингтон потребовал от Киева подписать этот план до 27 ноября, пригрозив в противном случае прекратить поставки вооружений.
Ранее в Bild предположили, что Трамп ожидает получить положительный ответ от Украины по мирному плану к 27 ноября не просто так, передает Bild. В США этот день является значимым национальным праздником — Днем благодарения. Издание отмечает, что для американского лидера успехи в урегулировании украинского конфликта в День благодарения будут иметь особое значение.