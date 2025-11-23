Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 14:54

Выяснилось, почему Трамп ожидает решения по Украине к 27 ноября

Bild: Трамп хочет согласовать мирный план с Украиной ко Дню благодарения

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Президент США Дональд Трамп ожидает получить положительный ответ от Украины по мирному плану к 27 ноября не просто так, передает Bild. В США этот день является значимым национальным праздником — Днем благодарения.

Издание отмечает, что для американского лидера успехи в урегулировании украинского конфликта в День благодарения будут иметь особое значение. Этот день символизирует единство и примирение, что делает его подходящим моментом для достижения значимых результатов.

Именно к семейному празднику по его желанию на мировую арену вернется мир — символический «Праздник благодарности за мир», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что представители ЕС, Великобритании, Франции и Германии обсудят мирный план Трампа по Украине в Швейцарии. Со стороны ЕС будут участвовать Бьорн Зайберт и Педро Лурти. Ожидается, что они попытаются изменить положение о признании Донбасса российским.

До этого госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что инициатива по мирному урегулированию конфликта на Украине разработана Белым домом. По его словам, в Вашингтоне считают эту инициативу прочной основой для переговоров. Она учитывает предложения российской стороны, а также ранее высказанные и текущие предложения Киева.

США
Дональд Трамп
договоры
День Благодарения
