23 ноября 2025 в 18:43

В Минфин США поступило предложение о покупке активов ЛУКОЙЛа

Эмиратская IHC подтвердила переговоры с Минфином США по покупке активов ЛУКОЙЛа

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Компания по рыночной капитализации IHC из ОАЭ сообщила, что ведет переговоры с Минфином США по международным активам ЛУКОЙЛа, передает The National. Отмечается, что 22 октября компания и ее дочерние структуры попали под американские санкции.

Компания подтвердила, что ведет переговоры с Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) относительно своей заинтересованности в международных активах российской энергетической компании ЛУКОЙЛ, — пояснили в издании.

Ранее компания ЛУКОЙЛ подтвердила активную работу по продаже своих активов в Болгарии. Российский нефтяной гигант рассчитывает, что этому процессу не будет препятствовать внешнее управление, введенное болгарскими властями. В заявлении представители компании подчеркнули, что для завершения сделки по продаже НПЗ, сети АЗС и других активов новому владельцу предпринимаются все необходимые усилия.

Израильский аналитик, кандидат политических наук, эксперт по международным конфликтам Юрий Бочаров также заявил, что санкции со стороны США стали формой международного рэкета. По его словам, американские власти наводят страх на всех вокруг, легально зарабатывая на этом миллиарды.

ЛУКОЙЛ
Минфин США
ОАЭ
санкции
