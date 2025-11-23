Мерц выступил с загадочным предложением по Украине Мерц сделал новое предложение по Украине и не раскрыл его деталей

Германия выдвинула для предварительного согласования с Россией новое предложение по мирному плану США об урегулировании конфликта на Украине, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, не став приводить каких-либо его деталей. На пресс-конференции по итогам саммита G20 в Йоханнесбурге, трансляцию которой вел телеканал Phoenix, стало известно, что сейчас инициатива согласовывается на переговорах в Женеве между представителями Брюсселя, Вашингтона и Киева.

Я сделал еще одно предложение, которое, так сказать, остается за пределами полного решения. Я не хочу детально излагать это здесь, поскольку оно как раз сейчас обсуждается в Женеве, — объявил Мерц.

Канцлер отметил, что 28 пунктов может оказаться слишком много для того, чтобы достичь согласия в течение этой недели. По его мнению, результатом будет достижение согласия между Россией, Украиной, Европой и США хотя бы по одному из положений документа.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и бывший министр обороны Рустем Умеров заявлял, что мирный план по Украине находится на завершающем этапе согласования. По его словам, отредактированный при участии европейцев документ отражает ключевые украинские приоритеты.