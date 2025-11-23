Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 17:58

Мерц выступил с загадочным предложением по Украине

Мерц сделал новое предложение по Украине и не раскрыл его деталей

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Chris Emil Janssen/IMAGO/Global Look Press
Германия выдвинула для предварительного согласования с Россией новое предложение по мирному плану США об урегулировании конфликта на Украине, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, не став приводить каких-либо его деталей. На пресс-конференции по итогам саммита G20 в Йоханнесбурге, трансляцию которой вел телеканал Phoenix, стало известно, что сейчас инициатива согласовывается на переговорах в Женеве между представителями Брюсселя, Вашингтона и Киева.

Я сделал еще одно предложение, которое, так сказать, остается за пределами полного решения. Я не хочу детально излагать это здесь, поскольку оно как раз сейчас обсуждается в Женеве, — объявил Мерц.

Канцлер отметил, что 28 пунктов может оказаться слишком много для того, чтобы достичь согласия в течение этой недели. По его мнению, результатом будет достижение согласия между Россией, Украиной, Европой и США хотя бы по одному из положений документа.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и бывший министр обороны Рустем Умеров заявлял, что мирный план по Украине находится на завершающем этапе согласования. По его словам, отредактированный при участии европейцев документ отражает ключевые украинские приоритеты.

Европа
Германия
Фридрих Мерц
мирные переговоры
планы
