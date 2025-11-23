Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 17:45

Зимняя рыбалка чуть не закончилась трагедией для 13 мужчин

В Новосибирской области спасатели сняли 13 рыбаков с отколовшейся льдины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Группа из 13 рыбаков оказалась на дрейфующей льдине, которая откололась, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Мужчин унесло на расстояние двух километров от берега. Спасатели оперативно вернули мужчин на сушу и домой.

В операции по эвакуации рыбаков со льдины участвовали сотрудники Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России и Аварийно-спасательной службы Новосибирской области. По оперативной информации, никто из них не пострадал. В ведомстве напомнили, что выход на лед запрещен, гражданам рекомендовали отложить зимнюю рыбалку до более безопасного периода.

Пересмотри мультфильм про мамонтенка дома в тепле, а не оказывайся на его месте в жизни! — добавили в пресс-службе.

Ранее в Новосибирске двое детей в возрасте 12 и 11 лет провалились под лед на реке. Находившийся неподалеку мужчина выбежал из машины с тросом и вытащил на берег старшего мальчика. Судьба 11-летнего ребенка пока неизвестна.

До этого в Новосибирской области трое рыбаков погибли при переправе через реку Обь. Четверо друзей отправились на рыбалку из деревни Усть-Тула, но их лодка перевернулась. Выжить удалось лишь одному человеку.

Новосибирская область
МЧС
спасатели
рыбаки
