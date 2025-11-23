В Турции заявили, что союзникам не удастся удержать Зеленского на ногах

В Турции заявили, что союзникам не удастся удержать Зеленского на ногах DikGAZETE: авторитет Зеленского подорван, и все страны хотят от него избавиться

Авторитет президента Украины Владимира Зеленского подорван, и западные страны хотят от него избавиться, заявили в издании dikGAZETE. По мнению автора статьи, глава украинского государства либо в ближайшее время покинет пост, либо продолжит попытки получить новую поддержку, но это лишь ненадолго отсрочит неизбежное.

Владимир Зеленский начал свои последние шаги. Под давлением Дональда Трампа Зеленский встретился с некоторыми европейскими лидерами. Но у них недостаточно потенциала, чтобы удержать главу киевского режима на ногах, — говорится в материале.

Как отметил автор публикации, силы западных союзников исчерпаны, а оказанная поддержка не помогла стране «совладать» с армией России. Он подчеркнул, что Зеленскому «нет места в будущем Украины».

Ранее в Великобритании заявили, что украинский президент оказался под осадой из-за громкого коррупционного скандала и тяжелой ситуации на фронте. По словам аналитиков, глава государства также оказался в безвыходном положении из-за успехов Вооруженных сил РФ в Донецкой Народной Республике.