В СВОП раскрыли, может ли Трамп публично выдать компромат на лидеров ЕС

Президент США Дональд Трамп вряд ли будет публично показывать компромат на лидеров Евросоюза в случае его наличия, заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. Он отметил, что американской лидер может использовать такую информацию для достижения целей и поднятия своего рейтинга в преддверии промежуточных выборов в конгресс в 2026 году.

Я не очень верю, что США нужно сейчас выкладывать весь компромат, что у них есть. Их цель — не наказание каких-то людей в ЕС, а реализация своих планов. Для Трампа это прежде всего планы удержания власти и максимальные рейтинги в преддверии промежуточных выборов в конгресс. Для него это главное. Ему важно использовать имеющиеся данные, а у них, я уверен, очень много информации на этот счет. Для решения этого интересующего, прежде всего Трампа, вопроса что могло бы поднять его рейтинг? Конечно, урегулирование должным образом украинского конфликта и разоблачение тех, кто похищал американские деньги, истраченные предшествующей администрацией, — высказался Климов.

Собеседник подчеркнул, что, скорее всего, Трамп располагает данными, которые могут скомпрометировать лидеров ЕС. Но он добавил, что распространение этой информации не является приоритетным вопросом для американского лидера.

Есть ли у США подобный компромат на еврокомиссаров? Скорее всего, есть. Они же и прослушивали в свое время. И вообще у них тотальный контроль. Будут ли они реализовывать эти материалы? Трудно сказать. Пока их интересует другое. В частности, их интересует максимально быстрая полная реализация их плана, чтобы как-то поднять в глазах американской общественности роль и значение самого господина Трампа. Они же не случайно отдали прессе информацию, связанную с окружением [Владимира] Зеленского. Самого пока не трогали, поскольку он должен исполнять роль подписанта разного рода бумаг, — резюмировал Климов.

