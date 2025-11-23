Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 18:08

В СВОП раскрыли, может ли Трамп публично выдать компромат на лидеров ЕС

Член СВОП Климов усомнился, что Трамп публично выдаст компромат на лидеров ЕС

Андрей Климов Андрей Климов Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп вряд ли будет публично показывать компромат на лидеров Евросоюза в случае его наличия, заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. Он отметил, что американской лидер может использовать такую информацию для достижения целей и поднятия своего рейтинга в преддверии промежуточных выборов в конгресс в 2026 году.

Я не очень верю, что США нужно сейчас выкладывать весь компромат, что у них есть. Их цель — не наказание каких-то людей в ЕС, а реализация своих планов. Для Трампа это прежде всего планы удержания власти и максимальные рейтинги в преддверии промежуточных выборов в конгресс. Для него это главное. Ему важно использовать имеющиеся данные, а у них, я уверен, очень много информации на этот счет. Для решения этого интересующего, прежде всего Трампа, вопроса что могло бы поднять его рейтинг? Конечно, урегулирование должным образом украинского конфликта и разоблачение тех, кто похищал американские деньги, истраченные предшествующей администрацией, — высказался Климов.

Собеседник подчеркнул, что, скорее всего, Трамп располагает данными, которые могут скомпрометировать лидеров ЕС. Но он добавил, что распространение этой информации не является приоритетным вопросом для американского лидера.

Есть ли у США подобный компромат на еврокомиссаров? Скорее всего, есть. Они же и прослушивали в свое время. И вообще у них тотальный контроль. Будут ли они реализовывать эти материалы? Трудно сказать. Пока их интересует другое. В частности, их интересует максимально быстрая полная реализация их плана, чтобы как-то поднять в глазах американской общественности роль и значение самого господина Трампа. Они же не случайно отдали прессе информацию, связанную с окружением [Владимира] Зеленского. Самого пока не трогали, поскольку он должен исполнять роль подписанта разного рода бумаг, — резюмировал Климов.

Ранее политолог Константин Блохин заявил, что Зеленский и лидеры ЕС на текущем этапе переговоров могут согласиться на заморозку конфликта. Он усомнился, что в ближайшее время будет принято единогласное решение по этому вопросу.

Евросоюз
США
Дональд Трамп
Украина
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе допустили снятие санкций с России при одном условии
«Их выбор»: Пельш о смерти Наговициной на пике Победы
Украинские дроны впервые атаковали один российский регион
Канцлер Германии раскритиковал власти США за одно решение
Трамп сделал важное заявление по поводу поставок оружия Украине
Практичный нож для охоты: как выбрать надежного помощника в лесу и на воде
Пожилая учительница избежала наказания за совращение учеников
«Мы проигрываем»: Мендель о плане США по Украине
Трамп предрек Украине тяжелую зиму
Восьмилетний хоккеист сломал позвоночник во время матча
В Минфин США поступило предложение о покупке активов ЛУКОЙЛа
Ненасытные кавказские майнеры украли электричество на миллиарды рублей
Хинштейн раскрыл печальные последствия подлой атаки ВСУ
Юрист ответил, как не потерять деньги при покупке авто на вторичном рынке
Долги, заочный арест, побег из России, СВО: как живет Александр Васильев
Умер старейший сотрудник театра «Геликон-опера»
Макароны-гнезда с фаршем в духовке: вкуснее котлет и проще пасты
Эксперты раскрыли причины отказа в кредите даже с хорошей историей
Мобильный интернет ограничили из-за мер безопасности
Секрет ароматного чечевичного супа: достаточно пары ингредиентов
Дальше
Самое популярное
Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год
Общество

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Рулетики из пекинской капусты: вкуснятина на праздничный стол — готовим с ветчиной и сыром
Общество

Рулетики из пекинской капусты: вкуснятина на праздничный стол — готовим с ветчиной и сыром

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.