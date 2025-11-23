Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 17:12

Политолог ответил, состоится ли на следующей неделе визит Зеленского в США

Политолог Дудаков: визит Зеленского к Трампу в ближайшее время маловероятен

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Визит украинского президента Владимира Зеленского к американскому лидеру Дональду Трампу маловероятен, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Он усомнился, что глава США и его команда готовы принять первое лицо Украины, а сторонник Киева Кит Келлог покидает пост спецпосланника США по Украине.

На следующей неделе может произойти десант европейских политиков, которые направятся на встречу с Трампом в Белый дом. Возможно, что они приедут до Дня благодарения, который отмечается в Америке в четверг (27 ноября. — NEWS.ru), чтобы попытаться до дедлайна Трампа, установленного им для Украины, как-то изменить предложенный им мирный план либо затянуть переговорный процесс и сделать этот мирный план неприемлемым для РФ. То есть таким образом сорвать переговоры. Я не думаю, что мы увидим в ближайшее время визит Зеленского в США, учитывая, что отношение к нему сейчас у Трампа и его команды скверное, — объяснил Дудаков.

Политолог допустил, что украинское лобби продолжит финансировать Келлога ради продвижения их нарративов. Но собеседник исключил возможность Келлога серьезно влиять на процесс урегулирования конфликта на Украине.

То, что Келлог до сих пор присутствует в публичном пространстве, говорит, что он остается публичной медийной фигурой. На том же телеканале Fox News он всегда комментировал какие-то военные вопросы и сейчас вернулся к своему старому амплуа. Я не исключаю, что украинское лобби продолжает ему приплачивать деньги для того, чтобы он продвигал их нарративы и повестку. Другое дело, что у него сейчас уже возможности влиять на принятие решений очень и очень ограничены, поэтому вряд ли он каким-то образом поможет украинским лоббистам, — резюмировал Дудаков.

Ранее политолог Константин Блохин заявил, что встреча с Трампом — главная цель Зеленского до установленного американским лидером дедлайна 27 ноября. При этом он отметил, что озвученная дата вряд ли будет окончательной.

Дональд Трамп
Владимир Зеленский
США
Украина
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушел из жизни известный художник и поэт
Зимняя рыбалка чуть не кончилась трагедией для 13 мужчин
Школьник перевел больше 650 тыс. рублей мошенникам
«На коленях умоляла»: бывшая жена популярного российского комика о разводе
Жители Финляндии выйдут на улицы в защиту открытой границы с Россией
Ярмольника вынудили оправдываться из-за собак за рулем
Аналитик рассказала, когда выгоднее всего открывать вклады
В Кремле рассказали о заманчивых предложениях от недружественных стран
В США указали на важную деталь в западных поставках систем ПВО Украине
Сийярто раскрыл, кто пытается сорвать мирный план США по Украине
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир на фоне мирного плана Трампа
Названы самые частые схемы обмана в популярной у подростков игре
На Камчатке снова произошло землетрясение
Политолог ответил, состоится ли на следующей неделе визит Зеленского в США
Президент Бразилии развеселил журналистов обращением к переводчику
Скончался 24-летний экс-защитник «Амурских тигров»
Представители науки и бизнеса России и Индии договорились о сотрудничестве
Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией
В США назвали условие Киева для обсуждения с Россией обмена территориями
Россиянам напомнили о досрочных январских пенсиях
Дальше
Самое популярное
Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год
Общество

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.