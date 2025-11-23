Политолог ответил, состоится ли на следующей неделе визит Зеленского в США Политолог Дудаков: визит Зеленского к Трампу в ближайшее время маловероятен

Визит украинского президента Владимира Зеленского к американскому лидеру Дональду Трампу маловероятен, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Он усомнился, что глава США и его команда готовы принять первое лицо Украины, а сторонник Киева Кит Келлог покидает пост спецпосланника США по Украине.

На следующей неделе может произойти десант европейских политиков, которые направятся на встречу с Трампом в Белый дом. Возможно, что они приедут до Дня благодарения, который отмечается в Америке в четверг (27 ноября. — NEWS.ru), чтобы попытаться до дедлайна Трампа, установленного им для Украины, как-то изменить предложенный им мирный план либо затянуть переговорный процесс и сделать этот мирный план неприемлемым для РФ. То есть таким образом сорвать переговоры. Я не думаю, что мы увидим в ближайшее время визит Зеленского в США, учитывая, что отношение к нему сейчас у Трампа и его команды скверное, — объяснил Дудаков.

Политолог допустил, что украинское лобби продолжит финансировать Келлога ради продвижения их нарративов. Но собеседник исключил возможность Келлога серьезно влиять на процесс урегулирования конфликта на Украине.

То, что Келлог до сих пор присутствует в публичном пространстве, говорит, что он остается публичной медийной фигурой. На том же телеканале Fox News он всегда комментировал какие-то военные вопросы и сейчас вернулся к своему старому амплуа. Я не исключаю, что украинское лобби продолжает ему приплачивать деньги для того, чтобы он продвигал их нарративы и повестку. Другое дело, что у него сейчас уже возможности влиять на принятие решений очень и очень ограничены, поэтому вряд ли он каким-то образом поможет украинским лоббистам, — резюмировал Дудаков.

Ранее политолог Константин Блохин заявил, что встреча с Трампом — главная цель Зеленского до установленного американским лидером дедлайна 27 ноября. При этом он отметил, что озвученная дата вряд ли будет окончательной.