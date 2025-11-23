Названа главная цель Зеленского до дедлайна Трампа Политолог Блохин: встреча с Трампом будет главной целью Зеленского до дедлайна

Встреча с президентом США Дональдом Трампом — главная цель главы Украины Владимира Зеленского до установленного американским лидером дедлайна 27 ноября, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. При этом он отметил, что озвученная дата вряд ли будет окончательной.

То, что сейчас Зеленский попытается поехать в США и переубедить Трампа или выторговать какие-то более приемлемые условия, — это, наверное, его главная задача и цель. Если этого не получится, то, конечно, евробюрократы будут пытаться поддержать Украину. Я думаю, дедлайн — это скорее психологическая отметка. Это не финальная дата, судя по политике Трампа. Поэтому это отнюдь не какой-то финальный сценарий, — объяснил Блохин.

Ранее Трамп заявил, что Киев должен принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Глава Белого дома назвал следующий четверг крайним сроком для согласования условий с украинской стороной и подчеркнул необходимость оперативного решения.