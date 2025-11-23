Международный муниципальный форум стран БРИКС
Школьник перевел больше 650 тыс. рублей мошенникам

В Петербурге запуганный ребенок перевел мошенникам 655 тыс. рублей с кредитки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Школьник стал жертвой мошенников, которые, используя психологическое давление, убедили его перевести более 650 тыс. рублей с кредитной карты матери, передает Telegram-канал Mash на Мойке. Все началось с беседы с девочкой в интернете, которая интересовалась, где можно погулять.

Мальчик пригласил интернет-знакомую в ТЦ «Лето», после чего она попросила прислать геолокацию. Затем в чате резко появился кружок с лицом украинского военного, предупредившего о налете дронов. Далее 12-летнему школьнику пришло сообщение от якобы аккаунта МВД России о разглашении местоположения объекта. Подростка убедили, что найденные дома деньги будут признаны средствами от Украины, и его родителям грозит штраф в 10 млн рублей.

В переписке мальчику пообещали защитить деньги. Для этого его попросили сфотографировать все наличные средства в доме, но он ничего не нашел. Тогда мошенники заставили его взять телефон матери ночью. Они сказали ему перевести 627 тыс. рублей с кредитного счета на их счет и оплатить комиссию 28 тыс. рублей. Общая сумма перевода составила 655 тыс. рублей.

Через 20 минут мать нашла сына запертым в туалете с ее телефоном. В банке отказались блокировать транзакцию, несмотря на статус «в обработке» и закон. Женщина подала досудебную претензию и заявление в полицию.

Ранее МВД рассказало о самых распространенных схемах мошенничества в Roblox. Злоумышленники предлагают детям приобрести игровые пропуска и облики, а также приглашают на фальшивые испытания, где просят ввести логин и пароль. Такие действия могут привести к краже денег или потере аккаунта.

