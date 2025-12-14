В Госдуме «ополчились» на детский напиток

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой о полном запрете в России продукции под названием «детское шампанское», передает РИА Новости. С таким предложением он обратился к министру промышленности и торговли Антону Алиханову. Парламентарий приравнял такой маркетинг к «детскому наркотику» из сахарной пудры и попросил главу ведомства определить в этой ситуации свою позицию и найти способы вывести подобные товары и сам термин из оборота.

Парламентарий напомнил, что последовательно выступает против подобных товаров, считая, что их название вводит в заблуждение и детей, и родителей. Хамзаев подчеркивает, что шампанское — это сугубо взрослый алкогольный напиток, и его «детская» версия формирует у несовершеннолетних ложное представление о безопасности употребления спиртного. По его мнению, это скрытая реклама, популяризирующая алкогольную тематику среди молодежи.

Алкоголь опасен для здорового человека в любом количестве <…> и по определению не может быть детским, тем самым вводя в заблуждение как детей, так и их родителей, — сказано в обращении.

Ранее диетолог Наталья Павлюк заявила, что детское шампанское может привести к сахарному диабету, а также проблемам с сердцем. Она отметила, что этот напиток лишь создает иллюзию безопасности. На самом деле он содержит элементы, вредящие организму.