23 ноября 2025 в 19:32

СК отказал просившемуся на родину адвокату-иноагенту

СК отказался прекращать уголовное преследование адвоката Кузнецова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
СК России отказал проживающему в Испании и находящемуся в международном розыске адвокату Борису Кузнецову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в прекращении уголовного дела, пишет «Коммерсант». Оно тянется на протяжении 18 лет.

Как пишет издание, в ответе СКР указано, что преследование по обвинению в разглашении гостайны было начато в установленном порядке и причин для его завершения нет. Причем сам 81-летний адвокат назвал ответ ведомства дежурной «отпиской». Он отметил, что на семь направленных в ГСУ СКР по Москве ходатайств за 2024–2025 годы ему так и не ответили.

Кроме того, адвокат добивается в суде признания решений и ответа СКР незаконными и необоснованными. Помимо этого, он подал в Мосгорсуд иск, в котором требует взыскать с Минфина и СКР $21 млн (1,68 млрд рублей) за затягивание сроков предварительного расследования. Кузнецов сообщил, что хочет вернуться домой и умереть в родной стране.

Адвокат покинул Россию 11 июля 2007 года и отправился в США, где получил политическое убежище. Уже спустя два дня прокуратура Москвы возбудила против него уголовное дело о разглашении гостайны, по которой ему грозило до четырех лет лишения свободы.

До этого суд оштрафовал актрису Яну Троянову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) на 45 тыс. рублей. Как информирует пресс-служба судов общей юрисдикции столицы, она нарушила порядок деятельности иностранного агента.

