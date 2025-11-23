Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 19:45

Соратников Зеленского уличили в использовании российского App Store

ТАСС: соратники Зеленского Буданов и Подоляк использовали российский App Store

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Аккаунты советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка и руководителя ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова в соцсети X были зарегистрированы через российский App Store, выяснил корреспондент ТАСС. Несмотря на заявленный демонстративный отказ от всего российского, те предпочли приложение «недружественной страны».

Подоляк завел аккаунт в американской соцсети в феврале 2022 года. Буданов — в ноябре.

Ранее стало известно, что в столичных учебных заведениях Украины фиксируется массовое использование русского языка. Согласно данным исследования, каждый четвертый педагог ведет занятия на русском, а 40% преподавателей применяют его в ходе неформального общения.

Перед этим руководство Днепра официально запретило публичное использование «русскоязычного культурного продукта», о соответствующем решении сообщается на странице украинского языкового омбудсмена Елены Ивановской в Сети. Отмечается, что оно было принято исполкомом горсовета.

До этого депутат Владимир Вятрович заявил, что депутаты Верховной рады используют русский язык в кулуарах, переходя на украинский исключительно при выступлениях с трибуны. Парламентарий подчеркнул, что такая ситуация характерна не только для законотворцев, но и для всего политического истеблишмента страны.

