Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 16:53

Русский язык возвращается в киевские школы

РЕН ТВ: каждый четвертый учитель Киева проводит уроки на русском языке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В столичных учебных заведениях Украины фиксируется массовое использование русского языка, сообщает РЕН ТВ. Согласно данным исследования, каждый четвертый педагог ведет занятия на русском, а 40% преподавателей применяют его в ходе неформального общения.

Публикация указывает на «тревожную тенденцию» сокращения применения государственного языка в образовательном процессе. Ситуация с соблюдением языкового законодательства характеризуется как критическая.

Ранее украинский парламентарий Владимир Вятрович сообщил о снятии Верховной радой с повестки дня законопроекта, отменяющего защиту русского языка согласно Европейской хартии. По его данным, кабинет министров склонил большинство народных избранников к отзыву документа, ссылаясь на соответствующую просьбу со стороны Европейского союза.

Кроме того, пресс-служба украинского языкового омбудсмена сообщила о наложении штрафа на таксиста в Харькове за отказ перейти на государственный язык. С водителя взыскали 5,1 тыс. гривен (9,8 тыс. рублей), также отметив его нежелание отключить музыкальные композиции на русском.

Украина
Киев
школы
русский язык
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На юге России туристам и приезжим стали давать прозвища
Крупный пожар охватил здание со стройматериалами под Екатеринбургом
В Совфеде рассказали, как США поставили союзников в неловкое положение
В Москве загорелся речной трамвай
В Тульской области нашли причастного к взрыву газа в жилом доме
Названы имена жертв крушения вертолета в Дагестане
«Ноль!»: на Украине затихли все ТЭС
Волонтер довел Захарову до слез одной песней
Стало известно, кому достанется наследство Николаева
Подсчитано, сколько нужно зарабатывать для большой пенсии в России
Киркоров рассказал, как «перевернул всю планету» в поисках сумки для дочери
Пушков объяснил, в чем проблема центра ЕС для противостояния фейкам
Маршал рассказал о последней встрече с Николаевым
Лавров раскрыл подробности «ядерного» поручения Путина
Измена Королевой, три инфаркта, ссоры с женой: как живет Игорь Николаев
Житель Волгоградской области погиб после взрыва самогонного аппарата
Мужчина сорвался с пятого этажа украинского военкомата
Лавров раскрыл, разъяснили ли США России данные о ядерных испытаниях
В Баку прошел парад в честь годовщины победы во второй карабахской войне
«Динамо» под руководством Карпина скатилось к уровню 2006 года
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.