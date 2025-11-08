Русский язык возвращается в киевские школы РЕН ТВ: каждый четвертый учитель Киева проводит уроки на русском языке

В столичных учебных заведениях Украины фиксируется массовое использование русского языка, сообщает РЕН ТВ. Согласно данным исследования, каждый четвертый педагог ведет занятия на русском, а 40% преподавателей применяют его в ходе неформального общения.

Публикация указывает на «тревожную тенденцию» сокращения применения государственного языка в образовательном процессе. Ситуация с соблюдением языкового законодательства характеризуется как критическая.

Ранее украинский парламентарий Владимир Вятрович сообщил о снятии Верховной радой с повестки дня законопроекта, отменяющего защиту русского языка согласно Европейской хартии. По его данным, кабинет министров склонил большинство народных избранников к отзыву документа, ссылаясь на соответствующую просьбу со стороны Европейского союза.

Кроме того, пресс-служба украинского языкового омбудсмена сообщила о наложении штрафа на таксиста в Харькове за отказ перейти на государственный язык. С водителя взыскали 5,1 тыс. гривен (9,8 тыс. рублей), также отметив его нежелание отключить музыкальные композиции на русском.