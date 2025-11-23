Мясо по-французски больше не делаю. Вместо него плакие из курицы — сочная курочка по-болгарски для большой семьи

Болгарская кухня — это всегда про душевность, насыщенные вкусы и простые техники, которые дают потрясающий результат. Одним из таких открытий для меня стали плакие — тушеное мясо с овощами, которое готовится практически само. Это блюдо идеально для тех случаев, когда хочется чего-то основательного, ароматного и не требующего постоянного стояния у плиты. Курица получается невероятно сочной и нежной, а овощной соус, томленный в духовке, — это настоящая поэзия вкуса, в которую так и хочется обмакнуть кусочек хлеба или, как оказалось, гречки!

Для приготовления вам понадобится: 1,5 кг курицы (бедра или голени), 2 крупные моркови, 3 луковицы, 2 зубчика чеснока, 3 свежих и 6 консервированных помидоров, соль, перец и оливковое масло. Сначала слегка обжарьте курицу до румяной корочки и переложите ее в глиняную форму или утятницу, посолив и поперчив. На оставшемся масле пассеруйте лук кубиками, добавьте тертую морковь, а потом и томатное пюре, полученное из всех помидоров, натертых на мелкой терке. Немного потушите эту ароматную массу, посолите и выложите на курицу. Отправьте форму в разогретую до 200 °C духовку на 15–20 минут до полной готовности. Подавайте, посыпав зеленью, с гречкой, рисом или просто с хлебом, чтобы собрать весь этот божественный соус!

