Ужин с фаршем в одном противне: готовим котлеты с картошкой в томатном соусе

Готовим сытный и ароматный ужин с фаршем для всей семьи на одном противне, что сэкономит вам массу времени и сил. Эти котлеты с картошкой в томатном соусе придутся по вкусу и взрослым, и детям.

Вам понадобится 500 г мясного фарша, 4–5 картофелин, 2 болгарских перца, луковица, 200 мл томатного соуса или разведенной томатной пасты, специи по вкусу. Из фарша с добавлением лука и соли слепите некрупные котлеты. Картофель нарежьте дольками, перец крупными кусками. Противень смажьте маслом, выложите картофель, котлеты и перец. Залейте все томатным соусом с добавлением ваших любимых трав, например базилика и орегано. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 35–40 минут до румяной корочки.

Вкус этого блюда — это удивительная гармония: сочные котлеты в насыщенном томатном соусе, нежная картошка и сладковатый перец, которые пропеклись в одном соку. Настоящая домашняя еда с минимальными хлопотами!

