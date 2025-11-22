Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 06:00

Котлеты останутся в прошлом: готовим отбивные из индейки в сырном кляре — шикарный вкус за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Котлеты останутся в прошлом: готовим отбивные из индейки в сырном кляре — шикарный вкус за 15 минут. Мечтаете о вкусном и сытном ужине, который готовится быстрее, чем доставка пиццы? Эти отбивные из индейки в хрустящем сырном кляре станут вашим спасением! Они сочетают в себе нежнейшее мясо и аппетитную золотистую корочку. Идеальный вариант, когда хочется ресторанного блюда без лишних хлопот.

500 граммов филе индейки нарежьте поперек волокон на пласты толщиной 1,5–2 см и слегка отбейте. Посолите, поперчите, при желании добавьте паприку для цвета. Для кляра взбейте 2 яйца, добавьте 120 граммов тертого твердого сыра и 2 столовые ложки муки. Тщательно перемешайте до однородной густой консистенции. Каждый кусочек мяса полностью погрузите в сырную массу и обжарьте на разогретом масле по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Дайте отбивным 30 секунд «отдохнуть» после жарки — так они сохранят сочность. Подавайте с овощным салатом или картофельным пюре — это блюдо универсально и всегда получается безупречно!

Ранее мы готовили обалденные биточки из риса, кабачка и кукурузы. Идеально для разнообразия семейного меню.

