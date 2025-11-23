В кефир с мукой вливаю горячее молоко: готовлю заварные блины на кефире — вкуснятина на завтрак, перекус и под любую начинку

В кефир с мукой вливаю горячее молоко: готовлю заварные блины на кефире — вкуснятина на завтрак, перекус и под любую начинку. Хотите приготовить блины, которые тают во рту и не рвутся при переворачивании? Этот старинный рецепт с завариванием теста кипящим молоком станет вашим секретным оружием! Блины получаются тонкими, ажурными и невероятно нежными. Идеальный завтрак для воскресного утра.

В глубокой миске смешайте 500 мл теплого кефира, 1 яйцо, 1–2 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. соли, 1 ч. л. соды и муку до консистенции густой сметаны. Главный секрет: тонкой струйкой влейте стакан кипящего молока, постоянно помешивая тесто — оно мгновенно приобретет идеальную эластичность. Добавьте 2 ст. л. растительного масла и дайте тесту постоять 15–20 минут. Выпекайте на хорошо разогретой сковороде с двух сторон до золотистого цвета. Эти блины хороши с вареньем, сметаной или икрой — они прекрасно подходят для любого повода!

