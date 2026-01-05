Атака США на Венесуэлу
05 января 2026 в 08:30

Кефир, сыр и мука: готовим сырные лепешки за 10 минут — простой рецепт к завтраку и перекусу

Эти сырные лепешки — настоящая находка, когда хочется чего-то теплого, сытного и домашнего, а времени совсем нет. Минимум ингредиентов, никаких дрожжей и долгого замеса — все смешали, пожарили и сразу на стол. Лепешки получаются мягкими внутри, с румяной корочкой и тянущимся сыром, словно из бабушкиной печки.

Ингредиенты: кефир — 200 мл, соль — 0,5 ч. л., сода — 0,5 ч. л., тертый сыр — 150 г, мука — 1,5–2 стакана., масло для жарки.

В миске соедините кефир, соль и соду, перемешайте. Добавьте тертый сыр и постепенно подсыпайте муку, замешивая мягкое, нелипкое тесто. Количество муки может немного отличаться — ориентируйтесь на консистенцию. По желанию на этом этапе можно добавить мелко нарезанную зелень. Готовое тесто разделите на 5-6 равных частей, каждую раскатайте в лепешку средней толщины. Разогрейте сковороду с небольшим количеством сливочного или растительного масла и обжаривайте лепешки на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте горячими — с чаем, кофе или просто со сметаной. Просто, быстро и настолько вкусно, что эти лепешки хочется готовить снова и снова.

Ранее мы делились рецептом из рисовой бумаги. Чебуречки в духовке: бюджетный и полезный завтрак с творогом.

Проверено редакцией
