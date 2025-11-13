Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 18:47

Сытный дуэт на ужин: запеченная курица с картошкой в праздничном варианте

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru


Этот сытный дуэт станет вашим любимым решением для быстрого ужина без лишних хлопот. Рассказываем, как приготовить запеченную курицу с картошкой в праздничном варианте.

Вам понадобится: 500 г куриного филе, 6 картофелин, 2 помидора, 3 яйца, 200 г сыра, 200 мл сметаны, соль, перец, специи. Картошку очистите и нарежьте тонкими ломтиками, куриное филе — кубиками, помидоры — кружочками. В глубокой миске смешайте картошку с курицей, посолите, поперчите, добавьте специи и выложите в смазанный маслом противень. Для заливки взбейте яйца со сметаной и половиной тертого сыра, равномерно залейте смесь в противень. Сверху разложите кружочки помидоров и посыпьте оставшимся сыром. Запекайте 40–45 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Вкус этого блюда — идеальная гармония: нежная курица и мягкая картошка в сливочно-яичной пропитке сочетаются с сочными помидорами и аппетитной сырной корочкой. Сметана в заливке делает картошку особенно нежной и ароматной, а расплавленный сыр объединяет все компоненты в единую композицию.

Ранее стало известно, как приготовить курицу в собственном соку на сковороде: аромат будет стоять на весь подъезд.

Проверено редакцией
курица
картошка
рецепты
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
