Биатлонистку застали за порчей чужой винтовки

Французская биатлонистка Жанна Ришар умышленно изменила настройки в винтовке своей коллеги по сборной Осеан Мишлон в конце сезона-2024/25, пишет Le Dico du Sport. Инцидент произошел перед одной из гонок, а за манипуляциями спортсменку застала олимпийская чемпионка 2022 года в масс-старте Жюстин Бреза-Буше.

В материале говорится: несмотря на то, что Ришар отрицала свою вину, она пропустила начало летней подготовки к сезону со сборной Франции. Конфликт удалось уладить внутри команды без публичного разбирательства.

Международный биатлонный сезон стартует в конце ноября, однако российские и белорусские биатлонисты остаются отстраненными IBU с марта 2022 года, даже в нейтральном статусе. Олимпийские игры 2026 года в Италии также пройдут без их участия.

Ранее на судебном заседании французская биатлонистка многократная чемпионка мира Жюлья Симон заявила о краже кредитной карты. По словам спортсменки, она не может объяснить свои мотивы и осознать произошедшее. Прокуратура добивается для спортсменки условного заключения на два месяца и взыскания штрафа в размере €20 тыс. (более 1,8 млн рублей).