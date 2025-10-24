Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 18:05

Чемпионка мира по биатлону призналась в краже

Биатлонистка Симон призналась, что украла кредитную карту

Жюлия Симон Жюлия Симон Фото: Richard Merlen/Global Look Press

На судебном заседании французская биатлонистка, многократная чемпионка мира Жюлия Симон заявила о краже кредитной карты, передает Le Dauphine Libere. По словам спортсменки, она не может объяснить свои мотивы и осознать произошедшее.

Я признаю факт кражи. Я запаниковала, замкнулась в себе, когда мне об этом сообщили в федерации. Я не могу объяснить свои мотивы, не могу осознать это, — прокомментировала биатлонистка.

Прокуратура добивается для спортсменки условного заключения на два месяца и взыскания штрафа в размере €20 тыс. (более 1,8 млн рублей). Симон обвиняют в незаконном использовании чужих банковских карт для интернет-покупок во время тренировочного сбора французской биатлонной команды в Норвегии в 2021 году. Две жалобы, включая обращение от французской биатлонистки Жюстин Бреза-Буше, стали основанием для расследования.

Ранее супруга главного тренера футбольного клуба «Зенит» Анна Семак сообщила о краже дорогих часов. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) она указала, что были похищены золотые Cartier. По ее словам, это не первый подобный случай за месяц.

суды
кражи
спортсмены
биатлонистка
