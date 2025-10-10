Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 11:57

«Хочу поделиться печалью»: жена тренера «Зенита» заявила о краже

У жены тренера «Зенита» Анны Семак украли золотые часы Cartier

Сергей и Анна Семак Сергей и Анна Семак Фото: t.me/semak_anna

Супруга главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака Анна сообщила о краже дорогих часов. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она уточнила, что речь идет о золотых Cartier.

Хочу поделиться печалью дня. У меня дернули золотые часы Cartier. Не первый эпизод в этом месяце, — написала Анна Семак.

Ранее во Всеволожске произошла кража 1,6 млн рублей из частного дома. Инцидент произошел 5 октября в садоводческом товариществе «Агат», где неизвестный злоумышленник проник в жилой дом. Владелец обнаружил пропажу российской и иностранной валюты по возвращении домой и сообщил в полицию.

До этого в Батайске задержаны двое граждан, подозреваемых в хищении аккумуляторов для беспилотных летательных аппаратов. Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, общий ущерб от их действий оценивается в 6 млн рублей.

В Санкт-Петербурге были задержаны трое местных жителей по подозрению в краже сейфа с более чем 10 млн рублей. Само преступление было совершено в Московской области, где группа мужчин проникла в офисное здание в Мытищах, вынесла и вскрыла сейф. Подозреваемых также проверяют на причастность к аналогичным хищениям в Подмосковье.

кражи
воры
ФК Зенит
футбол
