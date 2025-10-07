Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 14:01

Под Петербургом неизвестный украл из дома 1,6 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Злоумышленник похитил свыше 1,6 млн рублей из дома во Всеволожске, сообщает Gazeta.SPb. Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Как сообщили правоохранители, 5 октября в садоводческом товариществе «Агат» неизвестный проник в частный дом. Хозяин обнаружил пропажу денег в российской и иностранной валюте после возвращения и обратился в полицию. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали троих местных жителей, которых подозревают в хищении сейфа с более чем 10 млн рублей. Кража произошла в Московской области.

До этого в Саратове 19-летний местный житель ночью украл 20 тысяч рублей из сейфа магазина, в котором работал. Похищенные деньги молодой человек потратил на покупку игровой приставки.

Cанкт-Петербург
Россия
кражи
следователи
