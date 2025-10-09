Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 09:49

В Батайске поймали воров аккумуляторов для БПЛА на 6 млн рублей

Два человека в Батайске задержаны за хищение аккумуляторных батарей для дронов

Фото: МВД РФ

В Батайске правоохранители задержали двух граждан по подозрению в хищении аккумуляторных батарей, предназначенных для БПЛА, заявила представитель МВД России Ирина Волк. Общий материальный ущерб оценивается в 6 млн рублей.

По предварительным данным, один из задержанных работал на предприятии по производству металлоконструкций и был осведомлен о системе охраны. После увольнения он вместе с сообщником в течение полутора месяцев незаконно проникал на территорию бывшего места работы и похищал аккумуляторы.

В ходе обысков у подозреваемых было обнаружено и изъято 668 батарей. Похищенное имущество возвращено законному владельцу.

Ранее в Санкт-Петербурге были задержаны трое местных жителей, подозреваемых в хищении сейфа, в котором находилось более 10 млн рублей. Само преступление было совершено на территории Московской области. Группа мужчин незаконно проникла в офисное помещение в городе Мытищи, вынесла сейф на улицу и вскрыла его. Подозреваемых также проверяют на причастность к аналогичным хищениям в Подмосковье.

БПЛА
аккумуляторы
кражи
МВД
