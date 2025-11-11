Четыре ингредиента для идеального ужина: простое сочетание покоряет с первого кусочка — готовлю картошку за 30 минут

Этот рецепт стал моим спасением в будни, когда времени на готовку катастрофически не хватает. Минимум ингредиентов, простые действия — и через 30 минут на столе ароматный горячий ужин.

Для ужина мне понадобится мясо (300 г), картофель (300 г), сыр (100 г), специи, соль, масло для жарки, зелень для подачи.

Мясо нарезаю небольшими кусочками поперек волокон. Разогреваю сковороду с маслом, обжариваю мясо со специями до румяной корочки. Картофель очищаю и нарезаю кубиками среднего размера. Добавляю картофель к мясу, вливаю немного воды (примерно 100 мл), солю, накрываю крышкой и тушу на среднем огне 15–20 минут до мягкости картофеля. Периодически проверяю, чтобы жидкость полностью не выкипела. Перекладываю содержимое сковороды в жаропрочную форму. Сыр натираю на крупной терке и обильно посыпаю сверху. Отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 5–7 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится. Подаю сразу же, прямо в форме, посыпав свежей рубленой зеленью. Идеально сочетается со свежими овощами или легким салатом.

