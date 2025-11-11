Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 11:00

Ленивые котлеты с картошкой в духовке: сочные, румяные и ни капли лишнего жира — делайте много, и полезное блюдо всегда будет под рукой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ленивые котлеты с картошкой в духовке: сочные, румяные и ни капли лишнего жира — делайте много, и полезное блюдо всегда будет под рукой. Устали стоять у плиты, переворачивая котлеты на сковороде? Этот рецепт — настоящая магия для занятых хозяек! Готовим в духовке сразу целый противень, чтобы накормить всю семью полезным обедом без капли лишнего масла.

Беру 600 граммов говяжьего фарша, добавляю к нему две натертые на мелкой терке картофелины для сочности, натертую морковку и мелко порезанный лук с болгарским перцем для сладости и аромата. Сразу кладу все специи: соль, черный перец, щепотку острого перчика для пикантности и чайную ложку сухого чеснока. Заправляю тремя столовыми ложками соевого соуса — он заменяет соль и дает ту самую глубокую вкусовую нотку. Формирую аккуратные котлетки, выкладываю их на противень, слегка смазанный оливковым маслом. Сверху сбрызгиваю растопленным сливочным маслом — всего 30 граммов, но именно оно создает ту самую золотистую корочку! Посыпаю кунжутом и отправляю в хорошо разогретую духовку. Через 25–30 минут у вас готово и основное блюдо, и гарнир — сочные, ароматные котлеты с овощами прямо в составе. Свободное время и чистый воздух на кухне гарантированы!

Ранее мы готовили пышные сырники, которые не развалятся. Беспроигрышный рецепт на все времена.

Читайте также
Драники больше не делаю, нашла рецепт круче: вкуснейшие картофельные котлетки, фишка — подаем с соусом из крабовых палочек
Общество
Драники больше не делаю, нашла рецепт круче: вкуснейшие картофельные котлетки, фишка — подаем с соусом из крабовых палочек
Мясные колобки с кабачком в томатно-луковой заливке: простой рецепт в духовке без жарки, брызг и тонны масла
Общество
Мясные колобки с кабачком в томатно-луковой заливке: простой рецепт в духовке без жарки, брызг и тонны масла
Куриные гнезда с сюрпризом: сочная начинка для нереального ужина — готовлю за час
Общество
Куриные гнезда с сюрпризом: сочная начинка для нереального ужина — готовлю за час
Вкуснее и проще, чем готовить зразы: картофельная запеканка — простой рецепт сытного ужина
Общество
Вкуснее и проще, чем готовить зразы: картофельная запеканка — простой рецепт сытного ужина
Картошка со шкварками и луком: простой рецепт ужина из белорусской кухни
Общество
Картошка со шкварками и луком: простой рецепт ужина из белорусской кухни
котлеты
фарш
картошка
картофель
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генерал заявил о серьезных последствиях угона МиГ-31 разведкой Украины
Российские военнослужащие освободили еще один населенный пункт в Запорожье
Песков раскрыл одну деталь о возможном разговоре Путина и Трампа
Россиянин напал на беременную женщину с пистолетом
Синичкин день: как встретить и чем помочь птицам
Появились кадры с места взрыва в Пакистане
Песков рассказал, как Россия выстраивает отношения с новыми властями Сирии
История про пленившего пятерых украинцев бойца ВС РФ войдет в сериал об СВО
Момент обрушения обломков горнолыжного комплекса на машины попал на видео
Адвокат сестер Хачатурян отреагировал на отклонение апелляционных жалоб
«Мы давно знаем»: российский врач о новом смертельном вирусе РСВ
Десятки россиян пострадали в жутком ДТП в Египте, есть жертвы: подробности
Полиция поймала мужчину, забившего барана во дворе многоэтажки
В России готовятся изменить ставку по семейной ипотеке
Муж ударил ножом жену из-за семейной ссоры в Дагестане
В ГД рассказали, какие льготы может получить малый бизнес из моногородов
Турецкие банки вводят барьеры для операций с Россией
Экономист оценил идею платить женам зарплату за домашний труд
В столице Пакистана прогремел взрыв
Стало известно, что сделают с телом одного из «отцов» соц-арта
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.