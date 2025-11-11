Ленивые котлеты с картошкой в духовке: сочные, румяные и ни капли лишнего жира — делайте много, и полезное блюдо всегда будет под рукой

Ленивые котлеты с картошкой в духовке: сочные, румяные и ни капли лишнего жира — делайте много, и полезное блюдо всегда будет под рукой

Ленивые котлеты с картошкой в духовке: сочные, румяные и ни капли лишнего жира — делайте много, и полезное блюдо всегда будет под рукой. Устали стоять у плиты, переворачивая котлеты на сковороде? Этот рецепт — настоящая магия для занятых хозяек! Готовим в духовке сразу целый противень, чтобы накормить всю семью полезным обедом без капли лишнего масла.

Беру 600 граммов говяжьего фарша, добавляю к нему две натертые на мелкой терке картофелины для сочности, натертую морковку и мелко порезанный лук с болгарским перцем для сладости и аромата. Сразу кладу все специи: соль, черный перец, щепотку острого перчика для пикантности и чайную ложку сухого чеснока. Заправляю тремя столовыми ложками соевого соуса — он заменяет соль и дает ту самую глубокую вкусовую нотку. Формирую аккуратные котлетки, выкладываю их на противень, слегка смазанный оливковым маслом. Сверху сбрызгиваю растопленным сливочным маслом — всего 30 граммов, но именно оно создает ту самую золотистую корочку! Посыпаю кунжутом и отправляю в хорошо разогретую духовку. Через 25–30 минут у вас готово и основное блюдо, и гарнир — сочные, ароматные котлеты с овощами прямо в составе. Свободное время и чистый воздух на кухне гарантированы!

Ранее мы готовили пышные сырники, которые не развалятся. Беспроигрышный рецепт на все времена.