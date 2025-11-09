Драники больше не делаю, нашла рецепт круче: вкуснейшие картофельные котлетки, фишка — подаем с соусом из крабовых палочек

Драники больше не делаю, нашла рецепт круче: вкуснейшие картофельные котлетки, фишка — подаем с соусом из крабовых палочек. Хочется чего-то вкусного и необычного? Тогда попробуйте приготовить картофельные котлетки — это блюдо станет настоящей находкой для вашего стола.

Возьмите три очищенные картофелины, отварите их до готовности и разомните в пюре. Добавьте сто граммов тертого сыра, тщательно перемешайте. Из полученного картофельного пюре сформируйте небольшие котлетки. Обваляйте их в панировочных сухарях. Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте котлетки до золотистой корочки с обеих сторон. Готовые котлетки выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла.

Подавайте картофельные котлетки с соусом из крабовых палочек. Для его приготовления возьмите 150 г крабовых палочек, нарежьте мелкими кубиками, добавьте 100 г сметаны, измельченный зубчик чеснока и мелко нарезанную зелень. Тщательно перемешайте до однородности.

Эти хрустящие картофельные котлетки с нежным соусом станут отличным дополнением к любому блюду и порадуют всю семью!

