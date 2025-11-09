«Странная история»: Дзюбу поразила попытка похищения Мостового

История с попыткой похищения полузащитника петербургского футбольного клуба «Зенит» Андрея Мостового является странной, заявил в беседе с ТАСС четырехкратный чемпион России Артем Дзюба. Его удивило, что спортсмен «не может отбиться от непонятно кого».

Удивило, что Андрей не может отбиться от непонятно кого. А если серьезно, то странная история, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее защитник ЦСКА Данил Круговой выразил мнение, что ситуация с попыткой похищения полузащитника «Зенита» является пугающей и страшной. Он отметил, что после такого события футболистам «не до смеха», поэтому нужно быть бдительнее.

Сам Мостовой признался, что был в шоке от попытки его похищения. Игрок отметил, что не ожидал возможности подобного инцидента в нынешнее время. Он добавил, что сознательно не рассказывал семье о случившемся до самого утра, проведя бессонную ночь на связи с другом.

Группа мужчин пыталась похитить Мостового 23 октября около магазина на Крестовском острове. Однако спортсмен смог вырваться и убежать. Позже злоумышленников задержали, возбуждены уголовные дела.