Сатанист и ОПГ: новые детали о банде, похитившей футболиста и бизнесмена

В Санкт-Петербурге за два дня попытались похитить сразу двух известных людей. Ночью 23 октября около продуктового магазина чуть не затолкали в машину полузащитника ФК «Зенит» Андрея Мостового. 25 октября от того же супермаркета насильно увезли бизнесмена и родственника депутата Сергея Селегеня. Кто стоит за этим и что сейчас с потерпевшими — в материале NEWS.ru.

Как пытались похитить футболиста и предпринимателя

23 октября полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой выходил из «Азбуки вкуса» на Вязовой улице, когда на него набросились четверо неизвестных и попытались затолкать в свой внедорожник. Однако футболисту удалось убежать от злоумышленников.

По данным СМИ, Мостового спас его друг — хоккеист Александр Гракун, который вышел из магазина вместе с Андреем. Он вмешался в ситуацию, после чего нападавшие скрылись с места происшествия. Футболист немедленно направился в полицию. Правоохранители быстро вычислили подозреваемых и начали наблюдение.



NEWS.ru обратился в пресс-службу ФК «Зенит» за комментарием.



Вечером 25 октября злоумышленникам удалось успешно провернуть похищение по той же схеме. Когда из «Азбуки вкуса» вышел предприниматель и зять бывшего спикера Заксобрания Санкт-Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова — Сергей Селегень, мужчины окружили его, надели наручники и затащили в арендованное авто.

В машине, угрожая оружием, преступники потребовали у бизнесмена 10 млн рублей. Мужчина перевел им 210 тысяч, все остальное должна была привезти его жена. Однако деньги молодые люди в масках так и не получили — по пути на встречу их задержали полицейские.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как поймали предполагаемых похитителей

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщение о втором похищении правоохранителям поступило от очевидца. По ее словам, автомобиль был остановлен на Морском проспекте. Там находилась жертва и трое предполагаемых бандитов. Позже полицейские и росгвардейцы задержали в квартире четвертого подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по ст. 126 и 162 Уголовного Кодекса РФ. Задержанным избирается мера пресечения. Полиция устанавливает всех сообщников и обстоятельства произошедшего.

Как рассказала журналистам представитель ГСУ СК по Санкт-Петербургу Анастасия Глущенко, ведомство просит арестовать обвиняемых в нападении на футболиста и похищении предпринимателя.

«Следствием направлены ходатайства об аресте четырех фигурантов уголовных дел», — отметила Глущенко.

На видео, опубликованном МВД, видно, как молодых людей сперва поставили лицом к машине, а затем завели в отдел. В арендованном автомобиле находился пистолет в чехле и наручники.

На кадрах задержанные рассказывают, что их нанял неизвестный через Telegram-канал. О том, что нужно делать, он оповещал по телефону.

«Я знаю только то, что он не из России», — сказал один из задержанных, затруднившись ответить на вопрос оперативника, откуда их куратор.

Как сообщают Telegram-каналы, трое злоумышленников родом из Санкт-Петербурга, им по 19–20 лет. Все они учатся в Морской технической академии. Юноши позиционировали себя как «спортики», у некоторых из них есть татуировки с «правой» символикой. Предполагаемый куратор из Telegram, по их словам, называл себя сатанистом (движение сатанизма признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Позднее появилось сообщение, что силовики задержали ещё одного фигуранта дела. Подробности о нем пока неизвестны.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что грозит подозреваемым в похищении футболиста и предпринимателя

Преступникам грозит до 22 лет лишения свободы, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, действия злоумышленников имеют признаки организованной группы, что является отягчающим обстоятельством.

«Их действия — это классическое похищение человека с целью вымогательства. За это грозит от 6 до 15 лет заключения, потому что налицо признаки организованной группы. За вымогательство дополнительно грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Всего по совокупности преступлений злоумышленникам грозит до 22 лет колонии», — пояснил Багатурия.

Криминалист Михаил Игнатов поделился с NEWS.ru мнением о том, что похищение зятя депутата Госдумы было организовано преступной группировкой. Он уверен, что исполнители знали куратора.

«Как правило, по мессенджерам никто не собирает группы людей для совершения особо тяжкого преступления. Эти люди должны быть надежные, а не случайные <…>. В сказки, которые рассказывают задержанные, что это было типа квеста, я не верю, потому что это организованная преступная группа, в которой все прекрасно друг друга знали», — заявил Игнатов.

