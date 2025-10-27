В Санкт-Петербурге пытались похитить футболиста «Зенита»

Неизвестные в масках попытались похитить футболиста «Зенита» Андрея Мостового у супермаркета на Вязовой улице в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка». По данным издания, злоумышленники в балаклавах схватили спортсмена за руки и попытались посадить в салон микроавтобуса.

Однако полузащитник смог отбиться от похитителей и убежать. После этого Мостовой обратился с заявлением в полицию. Сотрудники уголовного розыска быстро установили номера каршеринга и даже личность водителя. Как оказалось, по футболисту был заказ с приложением фото.

Через два дня на этом же месте неизвестные похитили зятя депутата Госдумы. Преступление шло по тому же сценарию, но теперь злоумышленникам удалось насильно усадить мужчину в автомобиль. После этого они начали вымогать 10 млн рублей, угрожая расправой.

Пострадавший смог заплатить только 2,5 млн рублей, пообещав передать остальное через жену. По факту двух инцидентов возбуждены уголовные дела. Подозреваемых в похищении граждан и разбое задержали. Информацию в Telegram-канале подтвердила представитель МВД РФ Ирина Волк.

В Санкт-Петербурге моими коллегами из уголовного розыска задержаны подозреваемые в похищении предпринимателя и в попытке похищения известного футболиста, — уточнила она.

Ранее четверых обвиняемых в похищении итальянского предпринимателя Стефано Гуидотти приговорили к срокам от девяти до 11 лет колонии. 2-й Западный окружной военный суд признал их виновными по статьям о похищении человека и вооруженном разбое, совершенном летом прошлого года в центре Москвы.