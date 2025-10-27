Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 08:34

В Санкт-Петербурге пытались похитить футболиста «Зенита»

Злоумышленники в балаклавах пытались похитить футболиста Мостового в Петербурге

Фото: t.me/sledcom_press*

Неизвестные в масках попытались похитить футболиста «Зенита» Андрея Мостового у супермаркета на Вязовой улице в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка». По данным издания, злоумышленники в балаклавах схватили спортсмена за руки и попытались посадить в салон микроавтобуса.

Однако полузащитник смог отбиться от похитителей и убежать. После этого Мостовой обратился с заявлением в полицию. Сотрудники уголовного розыска быстро установили номера каршеринга и даже личность водителя. Как оказалось, по футболисту был заказ с приложением фото.

Через два дня на этом же месте неизвестные похитили зятя депутата Госдумы. Преступление шло по тому же сценарию, но теперь злоумышленникам удалось насильно усадить мужчину в автомобиль. После этого они начали вымогать 10 млн рублей, угрожая расправой.

Пострадавший смог заплатить только 2,5 млн рублей, пообещав передать остальное через жену. По факту двух инцидентов возбуждены уголовные дела. Подозреваемых в похищении граждан и разбое задержали. Информацию в Telegram-канале подтвердила представитель МВД РФ Ирина Волк.

В Санкт-Петербурге моими коллегами из уголовного розыска задержаны подозреваемые в похищении предпринимателя и в попытке похищения известного футболиста, — уточнила она.

Ранее четверых обвиняемых в похищении итальянского предпринимателя Стефано Гуидотти приговорили к срокам от девяти до 11 лет колонии. 2-й Западный окружной военный суд признал их виновными по статьям о похищении человека и вооруженном разбое, совершенном летом прошлого года в центре Москвы.

похищения
Cанкт-Петербург
футболисты
Андрей Мостовой
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мать в российском регионе выгнала сына в мороз без обуви на улицу
«Шанс был»: спасение Наговициной допустили при одном условии
Скандал с горе-квартирой Долиной вышел на новый судебный уровень
Отважный боец ВС России вынес десятки раненых товарищей с линии фронта
Владельцы Tesla в России пожаловались на проблему с автомобилями
Готовлю паштет из куриной печени — нежнее не бывает
Появились кадры неудавшегося похищения Мостового в Петербурге
Путеводитель по Польше: топ-10 мест, которые стоит посетить
В США раскрыли, как далеко Трамп готов зайти ради мира с Россией
Стало известно, кто спас Мостового от похитителей
В России стало меньше новых брендов одежды
Водитель автобуса погиб при атаке дрона-камикадзе на Брянскую область
В Великобритании назвали ЕС крупнейшим покупателем СПГ из России
В России ожидают дефицит гречки, сахара и подсолнечного масла
ВСУ обвинили в попытке спровоцировать техногенную катастрофу под Белгородом
Стало известно, какие законы вступят в силу в ноябре 2025 года
Задержание неудавшихся похитителей футболиста Мостового попало на видео
В России назвали размер будущей пенсии зумеров
Стали известны масштабы колоссального провала ВСУ в Сумской области
Загадочный огненный след заметили в небе над Москвой
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт
Общество

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.