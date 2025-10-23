Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 16:10

Суд вынес приговор по делу о похищении итальянского бизнесмена в Москве

Похитители итальянского бизнесмена Гуидотти в Москве получили до 11 лет колонии

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Четверо обвиняемых в похищении итальянского предпринимателя Стефано Гуидотти приговорены к срокам от девяти до 11 лет колонии, передает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента. 2-й Западный окружной военный суд признал их виновными по статьям о похищении человека и вооруженном разбое, совершенном летом прошлого года в центре Москвы.

Самый строгий приговор получил Али Зейналов, который проходит по делу как военнослужащий в звании младшего сержанта. Помимо лишения свободы, суд взыскал с осужденных значительные суммы в качестве компенсации морального вреда. С трех фигурантов — Ибрагимова, Зейналова и Абалова — взыскано по 1 млн рублей, а с Курбанова — 500 тыс. рублей. По версии следствия, целью преступления был телефон бизнесмена с контактами владельцев химических компаний Европы.

Ранее сообщалось, что прокуратура запросила до 13 лет колонии строгого режима для фигурантов дела о похищении Гуидотти. Подсудимые признали вину в заказном похищении, когда потерпевшего вывезли в Брянскую область и почти двое суток удерживали в плену.

Россия
суды
Москва
похищения
итальянцы
бизнесмены
