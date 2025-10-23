Четверым похитителям итальянца грозит до 13 лет колонии Прокуратура запросила до 13 лет строгого режима за похищение бизнесмена Гуидотти

Прокуратура запросила до 13 лет колонии строгого режима для четверых фигурантов дела о похищении итальянского бизнесмена Стефано Гуидотти прошлым летом в центре Москвы, сообщил ТАСС участник процесса. Подсудимые признали вину в заказном похищении, когда потерпевшего вывезли в Брянскую область и почти двое суток удерживали в плену.

По 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима прокуратура попросила назначить приезжему из Ташкента Азизу Курбанову и двум уроженцам Дагестана Залумхану Ибрагимову и военнослужащему Али Зейналову, — рассказал собеседник агентства.

Для дагестанца Надира Абалова прокуратура запросила 13 лет. Помимо этого, гособвинитель Евгений Майоров также попросил Второй Западный окружной военный суд по окончании основного наказания дополнительно ограничить свободу каждому фигуранту на два года.

