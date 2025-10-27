Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 10:37

Стало известно, что грозит похитителям зятя депутата Госдумы и футболиста

Адвокат Багатурия: похитителям Селегеня и Мостового грозит до 22 лет колонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вероятным похитителям полузащитника Санкт-Петербургского футбольного клуба «Зенит» Андрея Мостового и зятя депутата Госдумы Виталия Макарова Сергея Селегеня грозит до 22 лет лишения свободы, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, действия злоумышленников имеют признаки организованной группы, что является отягчающим обстоятельством.

Что грозит похитителям Мостового и Селегеня? Их действия — это классическое похищение человека с целью вымогательства. За это грозит от шести до 15 лет заключения, потому что налицо признаки организованной группы. За вымогательство дополнительно грозит от семи до 15 лет лишения свободы. Всего по совокупности преступлений злоумышленникам грозит до 22 лет колонии, — пояснил Багатурия.

Ранее Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что студенты Морской академии могли быть похитителями Мостового и Селегеня. По данным источника, они получили заказ от таинственного работодателя в мессенджере под именем Сатанист. Изначально полузащитника ФК «Зенит» пытались схватить на Вязовой улице, а два дня спустя повторили этот план с Селегенем, потребовав 10 млн рублей выкупа.

футболисты
Санкт-Петербург
адвокаты
похищения
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
