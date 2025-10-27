Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 10:39

Заказ от «сатаниста»: кто пытался похитить футболиста Мостового?

Андрей Мостовой Андрей Мостовой Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Санкт-Петербурге обезвредили банду похитителей-вымогателей. Злоумышленники специализировались на VIP-персонах, в том числе пытались похитить популярного футболиста. NEWS.ru рассказывает, что известно о разбирательстве.

Хотели похитить Мостового

Футболиста «Зенита» Андрея Мостового пытались похитить в Санкт-Петербурге, передает Telegram-канал SHOT. Со спортсмена планировали требовать выкуп в несколько миллионов рублей.

Напали на спортсмена 23 октября на улице Вязовой. Налетчики схватили его за руки и попытались силой затолкать в микроавтобус Hyundai Grand Starex. Мостовой оказал сопротивление. Согласно предварительным данным, ему помог хоккеист Александр Гракун. Вместе они смогли освободиться и скрыться.

Портал 78.ru опубликовал запись момента с попыткой похищения Мостового. На видео заметно, что полузащитник стоял около Geländewagen, когда к нему подбежали двое неизвестных из припаркованного рядом черного минивэна и попытались силой посадить в свое авто.

Факт покушения на похищения подтвердили в пресс-службе МВД.

«В Санкт-Петербурге моими коллегами из уголовного розыска задержаны подозреваемые в похищении предпринимателя и в попытке похищения известного футболиста», — заявила представитель ведомства Ирина Волк.

Вторая жертва — родственник депутата

По данным канала, подобный случай произошел спустя пару дней с Сергеем Селегенем — зятем депутата Госдумы Виталия Макарова.

Его силой посадили в Toyota Land Cruiser, надели наручники, угрожали и требовали выкуп в размере 10 млн рублей.

Telegram-канал Baza пишет, что Сергей ответил, что его жена сможет передать 2,5 млн рублей во дворе на улице Вязовой. Похитители согласились, привезли мужчину к месту встречи, где бизнесмен перевел им 210 тысяч рублей. После этого мужчину отпустили.

Сатанист-заказчик

Telegram-канал «112» опубликовал фотографии четверых задержанных злоумышленников и допрос одного из них, который признался, что задание получил от некоего человека по прозвищу Слава-сатанист (движение сатанизма признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По его словам, с подельниками они лишь исполняли заказ.

«Задержан за похищение человека. [Заказчик] — Сатанист. [Должен был] похитить человека и раскрутить его на деньги. Интересовало спросить банки и криптовалюту, биржи. И перевести по реквизитам, которые нам скинули», — пояснил задержанный.

По данным «112», эти похитители причастны к преступлению против зятя депутата, а к попытке похищения футболиста не имеют отношения.

Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ст. 162 УК РФ (разбой) и ч.2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение человека).

