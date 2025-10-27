Появились кадры неудавшегося похищения Мостового в Петербурге

Опубликованы кадры попытки похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового на Вязовой улице в Санкт-Петербурге. Как сообщает 78.ru, полузащитник стоял около Geländewagen, когда к нему подбежали двое неизвестных из припаркованного рядом черного минивэна и попытались силой посадить в свое авто.

Спортсмену удалось отбиться и убежать. По предварительным данным, ему помог хоккеист Александр Гракун. После произошедшего Мостовой обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска установили номера машины похитителей и личность водителя. Как оказалось, футболиста «заказали».

Ранее стало известно, что через два дня на этом же месте неизвестные похитили зятя депутата Госдумы. Преступление шло по тому же сценарию, однако теперь злоумышленникам удалось усадить мужчину в автомобиль. После этого они начали вымогать у него 10 млн рублей, угрожая расправой. Пострадавший смог заплатить только 2,5 млн рублей, пообещав передать остальное позже. По факту двух инцидентов возбуждены уголовные дела.