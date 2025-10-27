Задержание неудавшихся похитителей футболиста Мостового попало на видео

Задержание подозреваемых в похищении зятя депутата Госдумы и футболиста «Зенита» Андрея Мостового попало на видео. Как заявили в пресс-службе СК РФ, группа неизвестных в балаклавах попыталась совершить преступление у супермаркета на улице Вязовой в Санкт-Петербурге.

23 октября подозреваемые, применяя к мужчине (Андрею Мостовому. — NEWS.ru) насилие, попытались его похитить. Однако свой преступный умысел не довели до конца по независящим от них обстоятельствам, — отметили в ведомстве.

Эти же злоумышленники вечером 25 октября смогли усадить в авто другого мужчину и требовали отдать им 10 млн рублей. Благодаря слаженной работе следователей, сотрудников ФСБ и МВД участники преступления были задержаны.

Ранее сообщалось, что злоумышленники схватили Мостового за руки и попытались посадить в салон микроавтобуса. Однако полузащитник смог отбиться от похитителей и убежать. Сотрудники уголовного розыска быстро установили номера каршеринга и даже личность водителя. Как оказалось, по футболисту был заказ с приложением фото.