27 октября 2025 в 12:26

Криминалист вывел на чистую воду похитителей зятя депутата ГД в Петербурге

Криминалист Игнатов: участники похищения зятя депутата Макарова знали куратора

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Похищение зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова Сергея Селегеня было организовано преступной группировкой, выразил мнение в беседе с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, исполнители знали куратора.

Я не верю в то, что похитители не знали своего куратора. Как правило, по мессенджерам никто не собирает группы людей для совершения особо тяжкого преступления. Эти люди должны быть надежные, а не случайные. Как правило, похищение человека — это преступление, которое планируется группой лиц, имеет корыстную цель: получить выкуп или переписать имущество или бизнес. В сказки, которые рассказывают задержанные, что это было типа квеста, я не верю, потому что это организованная преступная группа, в которой все прекрасно друг друга знали, заявил Игнатов.

Ранее сообщалось, что неизвестные в масках также попытались похитить футболиста «Зенита» Андрея Мостового у супермаркета на Вязовой улице в Санкт-Петербурге. Злоумышленники в балаклавах схватили спортсмена за руки и попытались посадить в салон микроавтобуса, но он смог отбиться от похитителей и убежать.

похищения
преступления
Андрей Мостовой
Cанкт-Петербург
Александрина Гуловская
А. Гуловская
