СК потребовал арестовать студентов за попытку похитить футболиста Мостового

Следственный комитет попросил арестовать четырех студентов Морской технической академии в Санкт-Петербурге, обвиняемых в нападении на футболиста Андрея Мостового и похищении предпринимателя Сергея Селегеня на Крестовском острове, пишет ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК по городу Анастасию Глущенко. Молодым людям вменяют разбой, похищение человека и покушение на него.

Следствием направлены ходатайства об аресте четырех фигурантов уголовных дел, — отметила Глущенко.

Студенты пытались похитить футболиста «Зенита» Андрея Мостового и бизнесмена Сергея Селегеня. По данным источника, подозреваемые получили заказ от таинственного работодателя в мессенджере под именем Сатанист. Изначально спортсмена пытались схватить на Вязовой улице, а два дня спустя повторили этот план с Селегенем, потребовав 10 млн рублей выкупа.

Мостовому удалось отбиться и убежать. Ему помог хоккеист Александр Гракун. После произошедшего Мостовой обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска установили номера машины похитителей и личность водителя.

Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил, что похитителям грозит до 22 лет колонии. По его словам, действия злоумышленников имеют признаки организованной группы, что является отягчающим обстоятельством.