«Не до смеха»: защитник ЦСКА о попытке похищения Мостового

Ситуация с попыткой похищения полузащитника «Зенита» Андрея Мостового является пугающей и страшной, заявил защитник ЦСКА Данил Круговой. В разговоре со «Спорт-Экспрессом» спортсмен подчеркнул, что после такого события футболистам надо быть бдительнее.

Мне скинули это видео. Ситуация пугающая и страшная. Но как он рванул! Только пятки сверкали! Слава богу, что все обошлось. Не до смеха, но я думаю, что теперь надо быть бдительнее, — рассказал Круговой.

Футболист подчеркнул, что задумался о том, как можно было бы избежать таких ситуаций. По его словам, мог бы помочь телохранитель, однако даже такая мера может не помочь в подобной ситуации.

Ранее Мостовой признался, что был в шоке от попытки его похищения в Санкт-Петербурге в ночь на 24 октября. Игрок отметил, что не ожидал возможности подобного инцидента в нынешнее время.