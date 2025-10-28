Футболист Мостовой впервые высказался по теме неудавшегося похищения Футболист Мостовой признался, что был в шоке от попытки своего похищения

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой признался, что был в шоке от попытки его похищения в Санкт-Петербурге в ночь на 24 октября. Игрок отметил, что не ожидал возможности подобного инцидента в нынешнее время, передает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу петербургского ФК.

Было вечером, поздно, все очень быстро происходило. Особо не успел понять, что происходит. Потом пришло осознание, что все довольно серьезно, — рассказал Мостовой.

Он добавил, что сознательно не сообщал о случившемся даже близким до утра, проведя бессонную ночь на связи с другом. Футболист связался со службой безопасности «Зенита» только на следующее утро, поэтому партнеры по команде и тренерский штаб узнали о происшествии из новостей. После публикации в СМИ Мостовой начал получать многочисленные сообщения поддержки от коллег и знакомых.

Ранее появилась информация о попытке похищения футболиста «Зенита» неизвестными в масках у супермаркета на Вязовой улице. Злоумышленники в балаклавах схватили спортсмена и попытались затащить его в микроавтобус. Полузащитник сумел оказать сопротивление и скрыться с места происшествия, после чего подал заявление в правоохранительные органы.