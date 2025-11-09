Мужчина вынес горящий электровелосипед из лифта и попал на видео

Электровелосипед загорелся в лифте дома в районе Гидростроителей Краснодара, сообщает Telegram-канал Kub Mash. Судя по кадрам, горящее транспортное средство из кабины лифта мужчина вынес самостоятельно.

Хозяин велосипеда не успел нажать на кнопку лифта, увидев задымление. Он быстро спустился вниз и вытолкнул полыхающий транспорт на улицу.

Ранее мужчина пострадал в результате взрыва газового баллона в гараже в городе Минеральные Воды Ставропольского края. Происшествие привело к разрушению трех гаражей и возгоранию.

До этого в поселке Медный Свердловской области произошел крупный пожар на промышленной площадке, где загорелось производственное здание со строительными материалами. Как уточнили в МЧС по региону, площадь возгорания достигла 800 квадратных метров. Для борьбы с огнем были мобилизованы 40 спасателей и 12 единиц специальной техники.

Кроме того, в турецком городе Диловасы шесть человек погибли и один пострадал при пожаре на парфюмерном складе. Как уточнил губернатор провинции Коджаэли Ильхами Акташ, причины мощного пожара в настоящее время устанавливаются специалистами.